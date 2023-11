Ukrainas Drošības dienests veicis spridzināšanu Krievijas Severomuiskas dzelzceļa tunelī

"Faktiski tas ir vienīgais nopietnais dzelzceļa savienojums starp Krieviju un Ķīnu. Un tagad šis maršruts, ko Krievija cita starpā izmanto militārām piegādēm, ir paralizēts," sacījis viens no avotiem. Viņš norādījis, ka sprādziens ir kārtējā veiksmīgā Ukrainas Drošības dienesta īpašā operācija, bet dienests oficiāli nav sniedzis nekādus komentārus.

"Telegram" kanāls "Baza" ziņo, ka kravas vilcienam ar 50 vagoniem iebraucot tunelī, mašīnists sadzirdējis troksni. Vienā no vagoniem esot izcēlies ugunsgrēks, kā rezultātā bojāti trīs citi vagoni. Vēlāk vienā no dzelzceļa posmiem konstatēts, ka izdegušas kabeļu līnijas 200 metru garumā. No viena vagona sākusi tecēt degviela.