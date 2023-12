Četras Zodiaka zīmes, kurām nepamatoti trūkst pašpārliecinātības

Jaunava tiecas pēc pilnības visā, ko tā dara. Bet šī vēlme var būt abpusēji griezīgs zobens. No vienas puses, Jaunavas ir strādīgas, organizētas un uzticamas, bet, no otras puses, pārmērīga paškritika var likt viņām vienmēr šaubīties par savām spējām. It kā viņu iekšējais kritiķis nekad neguļ, pastāvīgi atgādinot, ka viņi varētu būt labāki.