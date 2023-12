"Positivus" izziņo norises datumus; atgriezīsies telšu pilsētiņa

“Positivus nepārprotami ir nostiprinājis savu vadošā Baltijas reģiona festivāla statusu, kurš īpaši pēdējos gados piedāvā ļoti spilgtu aktuālās populārās mūzikas programmu. Neviens cits vasaras festivāls Baltijā, tieši mūzikas zvaigžņu ziņā, nav tuvu salīdzināms ar Positivus . To apliecina arī tas, ka 2023. gadā nepilna trešdaļa apmeklētāju bija no kaimiņu valstīm. Manuprāt, lielākajiem festivālam ir svarīgi reprezentēt šodienas populārāko mūziku un demonstrēt arī spilgtākās nākotnes tendences. Arī bez mūzikas, Positivus festivāla teritorija ir piepildīta ar dažādām izklaidēm un stendiem, kas ir apjomīgākā kopš savas pastāvēšanas,” stāsta Ģirts Majors.

Šo 15 festivālu gadu laikā festivālā uzstājušās tādas pasaules līmeņa zvaigznes kā Sam Smith, Metro Boomin, A$AP Rocky, Megan Thee Stallion, Muse, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, The XX, The Prodigy, Kraftwerk, Sigur Rós, Ellie Goulding, The 1975, Disclosure, Underworld, Manic Street Preachers, James, Moby, Sinéad O’Connor, Robert Plant, Bastille, The Kooks, Years & Years un daudzi citi ievērojami ārzemju un pašmāju mākslinieki. Pirmo 2024. gada galveno mākslinieku plānots izziņot pavisam drīz.