VIDEO ⟩ Ukrainas aizstāvji smalki apmuļķo okupantus ar "SU-25" lidmašīnas maketu

Janovskis no "Oryx" uzskata, ka spekulācijas par to, ka tā varētu būt veca lidmašīna, kas ir atjaunota, ir maz ticamas: "Struktūra tik daudzās vietās atšķiras no īstas "SU-25”, ka es uzskatu, ka tā ir paštaisīta manekena lidmašīna". Tomēr joprojām nav skaidrs, ko Ukraina ar to vēlas panākt. Pēc Janovska domām, šādi mānekļi ir labs veids, kā panākt, lai Krievija izniekotu savu precīzi vadāmo tālākas darbības munīciju. Iepriekšējie ziņojumi par šādiem mānekļiem liecina, ka tie pat ir piesaistījuši uzbrukumus ar ballistiskajām raķetēm.