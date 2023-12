VIDEO ⟩ Skandāls Eiropas Parlamentā: Latvijas deputāti iesaistījušies teju bankrotējušā privātā pensiju fondā

Arī Guntars Krasts kļuva par Brīvprātīgā pensiju fonda dalībnieku. Viņš to salīdzina ar trešo pensiju līmeni Latvijā, kad cilvēki rezervē naudu vecumdienām un tajā iemaksā privātu naudu. Fonda noteikumi ļāva naudu iemaksāt no Eiropas Parlamenta deputātiem izsniegtās naudas vispārējiem izdevumiem. Tagad atklājies, ka privātajā fondā iemaksāta nauda, kas bijusi domāta deputāta darbības nodrošināšanai.

No 2009.gada Eiropas Parlamentā ieviesa jaunus atalgojuma un pensiju noteikumus. Šobrīd visu valstu deputātiem maksā vienādu algu - septiņus ar pusi tūkstošus eiro ( 7650 eiro) mēnesī. Un vecuma pensiju rēķina 3,5 procentu apmērā no algas par katru nostrādāto gadu, bet tā kopumā nedrīkst pārsniegt 70% no algas. Privātā pensiju fonda dalībniekiem, kuri turpināja darbu Eiropas Parlamentā arī pēc 2009.gada, vecumdienās pienāktos oficiālā pensija un arī otrā pensija no Luksemburgas privātā fonda.