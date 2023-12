Automazgātavas īpašniekam par Ukraines pilsones diskrimināciju būs jāmaksā 1000 eiro kompensācija

Prasītāja, Ukrainas pilsone, meklējot patvērumu no kara, atbrauca uz Latviju no Ukrainas ar savu personīgo transportlīdzekli 2022.gada martā. Vēloties nomazgāt un iztīrīt automašīnu pēc garā ceļa, kas kopumā viņai aizņēma piecas dienas, prasītāja kopā ar savu meitu ieradās automazgātavā Rīgas centrā.

Sašutusi par šādu attieksmi prasītāja pameta automazgātavu, taču nespēdama ar to samierināties, prasītāja ieradās uz automazgātavu atkārtoti, lai noskaidrotu, vai tiešām viņa ir pareizi sapratusi, ka netika apkalpota tikai tādēļ, ka ir no Ukrainas, kā arī, lai saņemtu atvainošanos. Tomēr sieviete atkārtoti saņēma atteikumu nomazgāt viņas automašīnu, turklāt viens no darbiniekiem mutvārdos norādījis: