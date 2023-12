Tāpat vēl viens "karstais" temats bija it kā ļoti dziļais konflikts starp Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Valēriju Zalužniju. Propagandisti apgalvoja, ka Zelenskis esot atcēlis nākamā gada prezidenta vēlēšanas, lai neļautu tajās uzvarēt Zalužnijam. Līdz ar to krievi Zelenski pasludināja par diktatoru un pielīdzināja Musolīni (fašistiskās Itālijas diktators).

Kā vienmēr, zīmīgi un interesanti ir tas, par ko propaganda klusē. Neraugoties uz ilgstošajām un nemitīgajām pūlēm dēmonizēt LGBT kustību un stāstiem par "sātaniskajiem" Rietumiem, kurus apsēduši kvīri, nedz ziņās, nedz propagandas raidījumos netika ziņots par to, ka Krievijas Augstākā tiesa ir lēmusi par ekstrēmistisku pasludināt starptautisko LGBT kustību, kam būs katastrofālas sekas uz Krievijā dzīvojošiem homoseksuālajiem cilvēkiem. Viens no skaidrojumiem, kādēļ tas tika noklusēts, nevis triumfāli izziņots, ir tas, ka propagandistu vēstījumos LGBT kustība tiek asociēta tikai un vienīgi ar Rietumiem, bet Krievija ir tīra no šīs "nešķīstības".