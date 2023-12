Latvija 2024. gadā saņems 221 000 vakcīnu pret Covid-19 devu

Viņš atgādināja, ka nedz Latvija, nedz Eiropas Savienība (ES) kopumā no līgumiem pilnībā atkāpties nevar, jo Covid-19 vakcīnu iepirkums ir noslēgts ES kopumā, un Latvijai pienākas daļa no iepirktajām vakcīnām. Tomēr ir arī labā ziņa - EK esot izdevies panākt, ka vakcīnu iepirkuma apjoms tiek samazināts uz pusi - no 1,6 miljoniem līdz 800 000 devu. Rezultātā Latvijai vairs nav jāmaksā par visu to apjomu, kas iepriekš tika rezervēts, un ir izdevies ietaupīt līdzekļus, uzsvēra ministrs.