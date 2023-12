Liepājā sadurtās skolotājas lieta: tiesai no jauna būs jāvērtē kaitējuma kompensācija

AT atzīst par pamatotu cietušās un nepilngadīgās personas pārstāves kasācijas sūdzībās norādīto argumentu par to, ka tiesai bija jāizlemj jautājums par kompensācijas maksāšanas pienākumu no nepilngadīgās personas, kurai piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, subsidiāri no abiem vecākiem.