2023. gada vasarā Ādažu poligonā apgredzenoti septiņi zaļo vārnu mazuļi

Zaļā vārna ir viens no retākajiem Latvijā ligzdojošiem putniem, kas mūsdienās sastopams tikai Pierīgas mežos.

Balcare norāda, ka šogad Ādažu militārajā poligonā atrastas četras apdzīvotas zaļo vārnu (Coracias garrulus) ligzdas. No tām trīs ligzdas bija zaļo vārnu būros, bet viena ligzda - pupuķu būrī. No apdzīvotajām četrām ligzdām sekmīgas bija tikai divas. Abās sekmīgajās ligzdās putnu eksperts Edmunds Račinskis apgredzenojis septiņus zaļo vārnu jaunos putnus, kuri šīs ligzdas atstājuši un devušies uz ziemošanas vietām. Visi septiņi šī gada mazuļi tika apgredzenoti ar metāla un krāsu gredzeniem.

Račinskis atklāj, ka kopumā Pierīgā šovasar bija zināmas 12 apdzīvotas zaļo vārnu ligzdas - 11 no tām atradās būros, bet viena - dabiskā koka dobumā. Astoņas no tām bija sekmīgas. Tajās apgredzenoti 28 zaļo vārnu mazuļi, no kuriem septiņi - Ādažu poligona teritorijā. Ornitologs piebilst, ka 17 gadu laikā Ādažu poligonā apgredzenoti 120 zaļo vārnu mazuļi. Lai arī zaļā vārna vēl pagājušā gadsimta vidū Latvijā bija parasta suga, pašlaik tā Latvijas teritorijā sastopama tikai Pierīgas mežos, kur ligzdo tikai ap 10 pāru zaļo vārnu.