Janvārī rēķini par gāzi būs mazāki nekā gadu iepriekš, prognozē eksperti

"Līdz ar to, lai arī AS "Gaso" noteiktie dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi, kas šobrīd ir SPRK izvērtēšanā, paredz no nākamā gada nedaudz augstākas tarifu vērtības, to kompensēs kritums dabasgāzes cenu biržā," norāda Negribs.