Āgenskalna tirgū atklās "Lido" veikalu

Tāpat viņa minēja, ka, ņemot vērā Āgenskalna tirgus auditorijas dažādību, arī veikala klāsts ir izveidots daudzveidīgs. Tajā būs pieejamas gan tradicionālās zupas, karbonādes, pankūkas no "Lido" klasiskā piedāvājuma, gan iedzīvotāju vidū iecienīti ārzemju virtuves ēdieni, piemēram, poke un suši.

Jau vēstīts, ka "Lido" koncerns 2022.gada pirmajos četros mēnešos strādāja ar 13,513 miljonu eiro apgrozījumu un 57 060 eiro zaudējumiem. Kompānijas gada pārskata vadības ziņojumā norādīts, ka pārskats sagatavots par četriem mēnešiem, jo pieņemts lēmums finanšu pārskata periodu pielīdzināt koncerna mātesuzņēmuma AS "Lido" lielākā akcionāra finanšu atskaišu sagatavošanas periodam. Līdz ar to nākamais koncerna gada pārskata periods būs no 2022.gada 1.maija līdz 2023.gada 30.aprīlim.