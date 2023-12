VIDEO ⟩ Embīda lieliskais sniegums atnes "76ers" uzvaru pār "Wizards"

Iepriekšējās sezonas vērtīgākais spēlētājs Embīds trešdienas mačā realizēja 19 no 24 metieniem no spēles un 11 no 13 soda metieniem. Viņam bija arī 13 atlēkušās bumbas, septiņas rezultatīvas piespēles un sešas kļūdas.