No nākamā gada paaugstinās akcīzes nodokļa likmi alkoholiskajiem dzērieniem un tabakai

Starpproduktiem ar absolūto spirta tilpumu līdz 15% akcīzes nodokli cels no pašreizējiem 111 eiro par 1000 litriem līdz 122 eiro 2024.gadā, 134 eiro 2025.gadā un 148 eiro 2026.gadā.

Savukārt starpproduktiem ar absolūto spirta tilpumu no 15% līdz 22% akcīzes nodokli cels no pašreizējiem 185 eiro par 1000 litriem līdz 203 eiro 2024.gadā, 222 eiro 2025.gadā un 244 eiro 2026.gadā.

Pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem par 100 litriem absolūtā spirta nodoklis no 2024.gada 1.marta būs 1862 eiro, no 2025.gada 1.marta 1955 eiro un no 2026.gada 1.marta 2053 eiro.

Bezalkoholiskajiem dzērieniem ar cukura saturu līdz astoņiem gramiem (neieskaitot) uz 100 mililitriem paredzēts celt no 7,4 eiro uz deviņiem eiro par 100 litriem. Šī norma stāsies spēkā no stājas spēkā no 2024.gada 1.martā.

Bezalkoholiskajiem dzērieniem ar cukura saturu no astoņiem gramiem (ieskaitot) uz 100 mililitriem un enerģijas dzērieniem paredzēts palielināt akcīzi no 14 eiro uz 17,5 eiro par 100 litriem no 2024.gada 1.marta un uz 21 eiro par 100 litriem no 2026.gada 1.janvāra.