VIDEO ⟩ Izraēla apgalvo, ka armijai padevušies desmitiem "Hamās" kaujinieku

وسائل اعلام اسرائيلية: تنشر فيديو لمدنيين نازحين تم اعتقالهم من مدارس الايواء في شمال غزة بعد التنكيل بهم وتجريدهم من ملابسهم..

Israeli media: publishes a video of displaced civilians who were arrested from shelter schools in northern Gaza after being abused and stripped of their… pic.twitter.com/HscsyPYFWf