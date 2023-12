INFOGRAFIKA ⟩ Vardarbībā pirmie. Latvijas skolēnu sniegums salīdzinājumā ar citām OECD valstīm

Vardarbība skolā var likt skolēniem justies nedroši, apgrūtināt skolotāju darbu, traucēt skolēniem veidot stipras saiknes skolā un ar to. Latvijas skolēniem drošības sajūtas indeksa vērtība ir 0,15. Ievērojami drošāk skolā un ārpus tās jūtas zēni - indeksa vērtība ir par 0,38 augstāka nekā meitenēm -, kā arī skolēni no ģimenēm ar augstu sociāli ekonomisko statusu un no lauku skolām. Latvijas skolēni jūtas vienlīdz droši vai nedroši neatkarīgi no tā, vai viņi mācās Rīgas, lauku vai pilsētu skolās.