Informācija "Firmas.lv" liecina, ka trīs apgrozījuma ziņā lielākie sarakstā ietvertie loģistikas nozares pārstāvji ir Irinai Harpovai piederošais "Transit Service Agency", kas 2022.gadā strādāja ar 29,614 miljonu eiro apgrozījumu un 342 879 eiro peļņu, seko "Baltic Container Terminal", kas pastarpināti ir daļa no Maltā reģistrētā "Mariner Finance P.L.C", ar 19,466 miljonu eiro apgrozījumu un 8,59 miljonu eiro peļņu, kā arī Gintam Caunem (33,33%), Oļegam Lūkinam (33,33%) un Dainim Šulcam (33,33%) piederošā "Prodimpekss loģistikas grupa", kas 2022.gadā strādāja ar 12,077 miljonu eiro apgrozījumu un 159 219 eiro peļņu.

Vienlaikus "Transit Service Agency" gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka uzņēmums šogad martā likvidējis Krievijas filiāli "Transport Servis", kura bija paredzēta kravu ekspedīcijas pakalpojumu veikšanai tranzītā no Krievijas caur Liepāju. Pēc vadības ziņojumā minētā, filiāle darbu nebija sākusi.

Tikmēr pārtikas produktus no Krievijas Latvijā 11 mēnešos vismaz vienu reizi saņēmuši arī vairāki pārtikas un dzērienu ražotāji. To starpā ir AS "Amber Latvijas balzams", Valsts drošības dienesta melnajā sarakstā iekļautā SIA "Pobeda Confectionery", Lietuvas pilsonim Valdemāram Vaļķūnam piederošais pārtikas ražošanas un tirdzniecības uzņēmums SIA "Voldemārs", kas strādā ar zīmoliem "Valdo", "Tautas" un "Labākais draugs", krabju nūjiņu un surimi izstrādājumu ražotājs SIA "Atlantika International", kā arī SIA "Aizkraukles saldumi".