Zināms, ar kuriem māksliniekiem kopā uzstāsies "X Faktora" finālistes

"Godīgi sakot, es tik ļoti baudu cilvēkus, kas man ir apkārt un visas iespējas, ko šis šovs dod, ka neesmu paspējusi piefiksēt, ka ir jau fināls. Salīdzinot ar iepriekšējām tiešraidēm, tieši šoreiz jūtu vislielāko satraukumu, tas, šķiet, ir tāpēc, ka manā svētdienas repertuārā ir tik dažādas dziesmas – vienā man ir arī jārepo, ko es nekad mūžā neesmu darījusi!" atklāj Luka, kura atzīst, jūt patiesi lielu atbalstu no līdzcilvēkiem un, esot uz skatuves, mēģina šo mīlestību dot atpakaļ.

Savukārt Emilija finālā kā pirmo dziesmu izvēlējusies izpildīt kaut ko jaunu un līdz šim nedzirdētu – savu oriģināldziesmu "Sirds pelnos". "Reizēm, zaudējot visu, mēs aizmirstam, ka tas dod mums iespēju kaut kam jaunam. Sāpes mums iemāca izdzīvot un novērtēt vairāk to, kas mums ir, un samierināties ar to, ka reizēm dzīvē ir jāmāk arī zaudēt. No tā nav jākaunas, ir jārunā, lai tevi sadzird, sajūt, un jābūvē sevi, pat, ja pašos pamatos tam ir sāpes. Bet dzīve tā mūs norūda – caur sāpēm. Un dziedē ar mūziku," par savas oriģināldziesmas vēstījumu atklāj Emilija, kura vienīgā šajā vakarā priekšroku devusi savai oriģināldziesmai.