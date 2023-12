Eksperti prognozē, ka inflācija Latvijā arī turpmāk samazināsies

Kopējās preču cenas jau ir sākušas samazināties, tās novembrī bija par 0,6% lētākas nekā pirms gada, norāda Strautiņš. Visstraujāk "kažoku apmeta" nepārtikas preču cenas, to inflācija no plus 27% pirms gada samazinājusies līdz mīnus 4,7%. Biržu enerģijas, izejvielu cenu kritums, starpkontinentālo transporta izmaksu daudzkārtīga samazināšanās, pāreja no ražošanas jaudu deficīta uz pārpalikumu, tas viss ļauj lētāk iegādāties degvielu, siltumu, elektrību un visdažādākās ilglietošanas preces.