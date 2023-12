Rīgā var atrasties uz atsevišķu ūdenstilpju ledus

Kopumā aizliegums atrasties uz ledus galvaspilsētā ir spēkā no 23.novembra, bet no šodienas uz ledus drīkst kāpt Ķengaraga dīķī, izņemot 80 metru attālumā no Daugavas ietekas, ūdenstilpēs Vladimira Kudojara parkā, Mazjumpravas muižas dīķī, izņemot 50 metru attālumā no Daugavas ietekas, Bābelītī, Dambjapurva ezerā, Gaiļezerā, Velnezerā, Vecdaugavas posmā no Vēlavu ielas 3A līdz Vēdzeliņu ielai 3 un no Vabu ielas 13 līdz Mangaļsalas prospektam.

Tāpat uz ledus drīkst atrasties Māras dīķī, izņemot 250 metru attālumā no Mārupītes ietekas un 70 metru attālumā no Friča Brīvzemnieka ielas un Ojāra Vācieša ielas krustojuma, Ķīšezerā posmā no Ostas prospekta 11D līdz Cimzes ielai 12 un ne tālāk par 100 metriem no krasta līnijas, Kojusalas grāvja posmos no Austuves ielas 5A līdz Krasta ielai 95 k-8 un no Krasta ielas 50 līdz Krasta ielai 87 - ne tālāk par 50 metriem no krasta līnijas.

Uz ledus drīkst kāpt Bieķengrāvī posmā no Mūkusalas ielas 82 līdz Mazajai Bauskas ielai 35A, Juglas ezera posmā no Ulža ielas 19 līdz Mākoņu ielai 1A - ne tālāk par 100 metriem no krasta līnijas, Strazdupītes posmā no Brīvības gatves 417A līdz Vidzemes alejai 1 un ne tuvāk par 350 metriem no Dzelzceļa tilta, Juglas kanāla līcī pie Jaunciema gatves 8F, bet ne tuvāk par 100 metriem no ietekas Juglas kanālā un Ziemeļupē pie SIA "Rīgas ūdens" bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva", bet ne tuvāk par 300 metriem no ietekas Buļļupē.

Par aizlieguma pārkāpšanu var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sodu līdz 100 eiro.