Rīgā no ugunsgrēka izglābts cilvēks

Plkst.01.10 glābēji steidzās uz Uriekstes ielu, Rīgā, kur vienstāvu dzīvojamā mājā dega istaba un sadzīves mantas 40 kvadrātmetru platībā. Glābēji caur logu no piedūmotā dzīvokļa izglāba vienu cilvēku, kuru nodeva NMPD mediķiem.

Vakar plkst.11.49 VUGD saņēma izsaukumu uz Dzirciema ielu Rīgā, kur sabiedriskās ēkas trešā stāva palātā vienā no apgaismes lampām radās īssavienojums, kā rezultātā notika degšana nelielā platībā. Darbinieki, izmantojot ugunsdzēsības aparātu, degšanu likvidēja pirms glābēju ierašanās. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās aptuveni 200 cilvēki.

Vakar pusdeviņos no rīta VUGD saņēma informāciju, ka Tukuma novada Tumes pagastā uz autoceļa ir notikusi autobusa un kravas automašīnas sadursme. Notikuma vietā konstatēts, ka autobuss atrodas uz ceļa braucamās daļas, bet no kravas automašīnas ir izbirusi krava. Šķidrumu noplūde no transportlīdzekļiem netika konstatēta.