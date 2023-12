"Ledus neizturēja." Aizkraukles novadā ledū ielūzuši un noslīkuši seši brieži

"Ledus neizturēja dzīvnieku svaru. Spriežot pēc pēdām, barā bija 11 līdz 12 dzīvnieku. Noslīka seši no tiem – teļi un otrā gada gotiņas, kas augumā mazākas.

Lielākie brieži bija izkļuvuši no ledus gūsta. Trīs bija šķērsojuši upi, vairāki atgriezušies atpakaļ. Kāds no briežiem pret ledu bija savainojies. Par to liecināja asinis sniegā," viņš sacīja.