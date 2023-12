Saistībā ar seksuālo uzmākšanos nometnē K.I.D. paaugstinās prasības nometņu vadītājiem

Sešpadsmit, septiņpadsmit, astoņpadsmit gadus vecas meitenes, visas aizvien skolnieces, jauniešu organizācijas KID dalībnieces un visas vieno tas, ka tām nācies pārdzīvot uzmākšanos vai pat seksuālu vardarbību no nometnes līderu puses. To atklājis Latvijas radio un "Delfi" žurnālistu pētījums "Līdera apskāviens". Latvijas Televīzijas raidījums "de facto" ziņo, ka policijas iepriekšējās pārbaudes beigušās bez rezultāta, un tā šobrīd neredz pamatu sākt atkārtotu izmeklēšanu, balstoties tikai uz publikāciju, tomēr neizslēdz, ka varētu to darīt, ja saņemtu cietušo iesniegumus. Savukārt Valsts izglītības un satura centrs plāno paaugstināt prasības nometņu vadītājiem.