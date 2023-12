Būtisks algu pieaugums Latvijas policistiem pagaidām "nespīd"

Un to uzsver arī policijas vadībā, finansiālo plaisu starp ārējo un iekšējo drošību saucot par negodīgu un neloģisku. "Jo drošība mums ir jāskatās kopumā. Mēs varam no ārpuses to čaulu uztaisīt skaistu un finansētu, bet, ja iekšpusē mums viss tas saturs ir vājš, kas ir iekšzeme, kas ir organizētā noziedzība, kas ir kārtība, drošība, kas ir ikdienas lietas, ar ko saskaramies, ja tur nebūs policistu, lai kā mums ko kādreiz pārmestu, nu tad sāksies lielas, lielas problēmas," saka Ruks.