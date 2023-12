Ķīnas propaganda caur sociālajiem tīkliem nonāk arī Latvijā

Pagaidām "View Latvija" un pārējo tai identisko lapu saturs ir šķietami nekaitīgs – Ķīnas dabas un kultūras skaistums; tehnoloģiskie sasniegumi; pilsētas, kas aug un attīstās. Tam pa vidu stāsti par to, kā Ķīna rūpējas par okupētās Tibetas dabu vai Siņdzjanas izaugsmi.

"Tie ir stāsti par to, cik Ķīnā viss ir labi. Mūsu pētījumi parāda to, ka [tiek virzīts] stāsts par to, ka uiguriem viss ir kārtībā Ķīnā, viņi priecīgi strādā un dzied un neviens viņus neapspiež. Arī stāsts par Ķīnu kā ekonomisko iespēju zemi Latvijai," atzīmē Rīgas Stradiņa universitātes Ķīnas studiju centra vadītāja Una Bērziņa-Čerenkova.