Eksperti: ja Izraēlas-"Hamās" karš paplašināsies, ASV būs grūti palīdzēt Ukrainai

Izraēlas un Palestīnas karš jau šobrīd kalpo par labu Krievijas interesēm. Putins to var izmantot lai rastu atbalstu Kremļa idejai par pamieru Ukrainas frontē.

Pret to iebildušas daudzas valstis, uzsverot, ka Krievija to izmantotu, lai stiprinātu savu militāro mašinēriju un uzbruktu ar jaunu sparu.

Tuvie Austrumi ir ne tikai nozīmīgs punkts starptautiskajā tirdzniecībā, bet reģions ir arī viens no lielākajiem naftas ražotājiem. 2022.gadā tur tika saražota trešdaļa no pasaulē patērētās naftas. To ražo arī Krievija, taču kopš pilna mēroga uzbrukuma Ukrainai Eiropas Savienība noteikusi naftas embargo. Plašāks konflikts reģionā apdraud pasaules naftas tirgus stabilitāti, kas arī būtu Kremļa interesēs.