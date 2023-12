Ventspils Augstskolas zinātnieku pētījums astronomijā nonācis prestižā žurnālā

Ventspils Augstskolas zinātnieki veikuši apjomīgu un nozīmīgu pētījumu astronomijā par zvaigžņu veidošanās procesiem. Pētījums publicēts vienā no jomas prestižākajiem žurnāliem pasaulē - "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society", kurš nepārtraukti iznāk kopš 1827.gada, apkopojot ievērojāmākos atklājumus un pētījumu rezultātus no visas pasaules, norāda Ozola.