"Zelta globusa" nominācijās šogad dominē hiti "Bārbija" un "Openheimers"

Septiņām balvām nominēta grieķu režisora Jorga Lantima zinātniskās fantastikas melnā komēdija "Poor Things" ("Nabaga radības") ar Emmu Stounu galvenajā lomā. Arī Mārtina Skorsēzes un Leonardo Di Kaprio jaunā filma "Killers of the Flower Moon" ("Ziedu mēness slepkavas") nominēta septiņām balvām.

Par labākās dramatiskās filmas balvu sacentīsies kinolentes "Bārbija", "Openheimers", "Ziedu mēness slepkavas", Bredlija Kūpera filma "Maestro", franču režisores Žistīnes Triē filma "Anatomy of a Fall" ("Kritiena anatomija") un filmas "Past Lives" ("Pagājušās dzīves") un "The Zone of Interest".