"Šoks, ka nejūtu vairs kāju, lika saprast..." Roberto Meloni pārcietis smagu operāciju

"Problēmas ar muguru – sāpes lejas daļā – man sākās pirms pieciem gadiem. Uztaisīja magnētisko rezonansi un atklāja, ka viens no tiem "spilventiņiem" starp kauliņiem ir "nedaudz uzsprādzis", tāpēc spieda uz nervu, kas gāja tālāk uz kāju," sev raksturīgajā latviešu valodā iesāk Roberto.

"Pārbaudē konstatēja, ka izbīdījies skriemelis ir nomocījis mugurkaula nervu "līdz galam", un tas ir ļoti riskanti," viņš paskaidro. Bet arī tad Roberto uz to skatījies ar smaidu – turpinājis strādāt un cerēt, ka no medikamentiem un blokādes injekcijas pāries. Kad ķirurgs nopietni ieteicis drīzumā ieplānot brīvus divus mēnešus, lai veiktu operāciju, Roberto tikai solījis padomāt.

Galējais "kritiens", kā pats saka, lēmuma pieņemšanā bijis 2. novembrī. Todien gājis uz raidījuma "Pasaki to skaļi!" filmēšanu. "Ienācu grimētavā, tur stāvēja Elīna [ētera partnere Elīna Fīrmane], un izmocīju, ka filmēties tomēr nevarēšu. Pēc manas sejas tas bija redzams visiem kolēģiem nepārprotami. Kad cēlos no krēsla, vairs nejutu kāju, centos spert to uz priekšu, bet, nesajūtot atbalstu, kritu. Labi, ka mazā Elīna bija tieši blakus un mani noķēra, es būtu "aizlidojis"..." neslēpj Roberto.