Par dzīvnieka nogalināšanu sodu varētu palielināt līdz pieciem gadiem

Likumā paredzēts precizēt, ka par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas sakropļots, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja ar to radīts būtisks kaitējums, vai par dzīvnieka spīdzināšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja ar to radīts būtisks kaitējums, tiks piemērots sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.