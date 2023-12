ŅEM VĒRĀ ⟩ Lielākā daļa Latvijas ceļu joprojām apledojuši

Trešdienas rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas, Vidzemes un Valmieras šosejām visā to garumā, pa Rīgas apvedceļu, pa Bauskas šoseju no Rīgas līdz Dzimtmisai un pa Jelgavas šoseju no Rīgas līdz Olainei.

Pa Liepājas šoseju apgrūtināta braukšana ir no Rīgas līdz Kaģiem, no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem un no Skrundas līdz Liepājai, bet pa Ventspils šoseju - no Rīgas līdz Strazdei un no Usmas līdz Ventspilij.