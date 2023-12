Kas notiek ar mūsu ķermeni, ja ilgi nenodarbojamies ar seksu?

Reičela Nīdla, psiholoģe un seksuālajai terapijai veltīta centra līdzdirektore no Floridas, ASV, atkārto - mīlēšanās atstāj pozitīvu iespaidu uz cilvēka fizisko un garīgo labklājību. Regulāri gultas prieki uzlabo miegu, mazina sāpes, stresu un pat atvieglo depresijas simptomus. Ņemot vērā to, ka šīs negatīvās izpausmes zināmā mērā skar ikvienu no mums, nav pārsteidzoši, ka gultas dzīve var ievērojami uzlabot ikdienas kvalitāti.