Meža sertifikācijas vadlīnijas Latvijā kļūst stingrākas

Sertifikācijas vēsture

Eiropas mazie un ģimenes meža īpašnieki 1999. gadā sapulcējās, lai izveidotu meža sertifikācijas sistēmu, kas ļautu viņiem pierādīt izcilību ilgtspējīgā meža pārvaldībā. Un tā 24 gadus vēlāk PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ir kļuvusi par vadošo globālo apvienību, kas savieno nacionālās meža sertifikācijas sistēmas.