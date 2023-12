Princis Harijs uzvar tiesā pret laikraksta "Daily Mirror" izdevēju

Augstākās tiesas tiesnesis Timotijs Fankūrs norādīja, ka mediju kompānijā "Mirror Group Newspapers" telefonu uzlaušana daudzu gadu garumā bijusi "plaši izplatīta un ierasta prakse" un privātdetektīvi "bija neatņemama sistēmas daļa", laikrakstiem nelikumīgi ievācot informāciju. Viņš norādīja, ka laikrakstu vadītāji zināja par šo praksi un to slēpa.

Tiesnesis paziņoja, ka laikrakstam jāizmaksā kompensācija Harijam par 15 no 33 tiesā aplūkotajiem rakstiem, kas tapa pateicoties nelikumīgi iegūtai informācijai. Tiesnesis arī lika laikrakstam izmaksāt papildus kompensācijas par Harijam radīto stresu un kaitējumu, lai atspoguļotu aizvainojumu un sašutumu par to, ka divi "Trinity Mirror" direktori zināja par šo darbību un to nepārtrauca.