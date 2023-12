Nākamnedēļ saskaņos vilcienu un autobusu reisus Aizkrauklē, Koknesē un Lielvārdē

Maršrutā Aizkraukles autoosta-Aizkraukles stacija autobuss turpmāk no Aizkraukles autoostas kursēs katru dienu plkst.0.55, plkst.4.40, plkst.5.17, plkst.5.45, plkst.6.28, plkst.6.45, plkst.7.50, plkst.8.38, plkst.9.30, plkst.10.35, plkst.11, plkst.12.45, plkst.13.40, plkst.15.05, plkst.16.40, plkst.17.15, plkst.17.31, plkst.18.07, plkst.18.58, plkst.19.15, plkst.20.45, plkst.21.45, plkst.22.10 un plkst.22.55.

Savukārt no Aizkraukles stacijas autobuss katru dienu kursēs plkst.1.15, plkst.6.45, plkst.7.02, plkst.8.07, plkst.8.56, plkst.9.47, plkst.10.56, plkst.11.20, plkst.13.10, plkst.14.23, plkst.15.22, plkst.17.15, plkst.17.40, plkst.18.05, plkst.18.25, plkst.19.18, plkst.20.05, plkst.21.02, plkst.22.05, plkst.22.27 un plkst.23.15.

Vienlaikus maršrutā Aizkraukle-Ērgļi autobuss rīta reisā no pirmdienas līdz sestdienai no Aizkraukles autoostas izbrauks astoņas minūtes vēlāk - plkst.8.38, savukārt no pieturas "Ērgļi" rīta reiss darba dienās būs piecpadsmit minūtes ātrāk - plkst.10.15, kā arī vakara reiss būs astoņas minūtes agrāk - plkst.17.15.