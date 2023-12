Latvieši Islandē stāsta par vulkāna izvirdumu

Mazie bija pārsteigti, bet, kā jau Islandē dzimuši bērni, uztvēra to gluži mierīgi. Viņu vecumā lielākais uztraukums bija par to, lai vulkāns netraucē jólasveiniem atnest dāvanas uz palodzes noliktajās kurpītēs. (Ik nakti no 12. decembra pie islandiešu bērniem nāk trīspadsmit jólasveini, lai atstātu uz palodzes noliktajā kurpītē mazu dāvaniņu.)