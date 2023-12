ŅEM VĒRĀ ⟩ Apledojuma un melnā ledus dēļ trešdienas rītā daudzviet Latvijā apgrūtināta braukšana

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Pļaviņām līdz Pāterniekiem, Bauskas šosejas (A7) posmā no Dzimtmisas līdz Grenctālei, Jelgavas šosejas (A8) posmā no Olaines līdz Meitenei, Liepājas šosejas (A9) posmā no Kaģiem līdz Apšupes pagriezienam, Ventspils šosejas (A10) posmā no Strazdes līdz Usmai.