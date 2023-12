Plēsēju skaits Eiropā pieaug; mednieki cer uz pārmaiņām

Šobrīd nepieciešama atbilstoša apsaimniekošana, plāni un rīcība. Ir sākta diskusija ar Eiropas Komisiju, kurā piedalās Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija (Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU (FACE)), kas atklātā vēstulē lūdz padarīt Biotopu direktīvu vismaz elastīgāku, atbilstošāku katras valsts situācijai.