FOTO ⟩ Atklāta fotogrāmata par Latvijas basketbolistu vēsturisko sasniegumu Džakartā un Manilā

Mikus Kļaviņš ir profesionāls sporta un kultūras fotogrāfs. Vairāk kā piecpadsmit gadu ilgā laika nogrieznī viņš ir pierādījis sevi kā vienu no redzamākajiem savas sfēras pārstāvjiem, izceļoties ar dinamisku atmosfēras, emociju un klātbūtnes sajūtas tvērumu. Absolvējis Latvijas Universitātes Komunikāciju zinātnes programmas Mediju studiju apakšnozari un ISSP Skolas izglītības programmu. Darbojies kā štata fotogrāfs VEF Rīga, Latvijas Basketbola savienībā, KP6 basketbola nometnē, Pasaules boksa supersērijā, FIBA un NBA turnīros un pasākumos. Bijis Latvijas delegācijas oficiālais fotogrāfs XXXII Vasaras olimpiskajās spēles Tokijā un XXIV Ziemas olimpiskajās spēlēs Pekinā. 2022.gadā bijis Estonian Press Photo of the Year žūrijas loceklis.