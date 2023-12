VIDEO ⟩ Kāpēc jaunā parauga pases maksās tik dārgi?

No 2024. gada februāra Latvijā sāks izsniegt jauna parauga pases, līdz ar to no 2024.gada 12.februāra pieaugs arī nodevas apmērs par pasu izsniegšanu - no 30 uz 60 eiro. TV3 skaidro, kāpēc nodevas kāpums ir tik straujš.