"Latvijas Tautas frontes" līdzdibinātājs, dzejnieks Viktors Avotiņš guldīts zemes klēpī

Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē šodien no plkst.10 līdz 12 notika atvadīšanās no mūžībā aizgājušā latviešu dzejnieka un žurnālista, viena no Latvijas Tautas frontes izveidotājiem Viktora Avotiņa, informē Avotiņa meita Laima Letiņa.