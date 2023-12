Algas un inflācija. Ko Latvijas ekonomikai sola 2024. gads?

"2024.gada sākumā parādīsies gāzes cenu sarukuma ietekme tarifos, bet gada laikā enerģijas cenu krituma ietekme pamazām izzudīs. Enerģijas cenas būs svārstīgas, taču strauji noturīga to palētināšanās nākamgad neturpināsies. Lēnīgā globālā izaugsme varētu arī pasargāt no būtiska pieauguma, lai gan laika apstākļi un ģeopolitiskie notikumu faktori padara to svārstīgumu neprognozējamu," sacīja Gašpuitis.