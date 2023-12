"Mums vajadzēja slēpt savas attiecības." Saimniekšova apspriestākais pāris atklāj visu patiesību

Šova dalībniece Selīna Ķevere atklāja, ka šovā pieteikusies, mukdama no garlaicības.

Lai arī jau sākumā no visiem saimniekiem Selīnu visvairāk uzrunājis 36 gadus vecais Krišjānis Kalniņš, vēstuli viņa aizsūtīja 30 gadus vecajam Sandim no Jelgavas. "Krišjānim neuzrakstīju, jo likās - mūsu lielās gadu starpības dēļ viņš mani neizvēlēsies. Kad sapratu, ka Sandis ir tas puisis no "Lauku sētas", kurš galīgi nav mans tips, zvanīju šova producentiem un teicu, ka tomēr nevēlos piedalīties, lai gan esmu nosūtījusi pieteikumu."