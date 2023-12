Kašers iepazīstina ar kungu un dāmu aktuālākajām modes tendencēm 2024. gadam

SIEVIETĒM

Ziemas sezonai raksturīgs ir minimālisms, kas izpaužas arī aksesuāros. Pusmēness jeb kruasāna veidola somas ieņem galveno lomu uz aksesuāru skatuves. Kruasāna somas, kurām apzīmējums ir aizgūts no Francijas, noder visdažādākajiem dzīves notikumiem. No vienas puses, tās ir pietiekami ietilpīgas ikdienai, no otras, ir pietiekami elegantas, lai iederētos saviesīgā pasākumā vai teātra apmeklējumā. Ideāli, ja tā būs no mākslīgās kažokādas.