Kā iesāksim 2024. gadu? Horoskopi visām Zodiaka zīmēm no 1. līdz 7. janvārim

Meklē domubiedrus! Labs laiks, lai prezentētu nākotnes ieceres un satiktu cilvēkus, kuri ir gatavi noticēt taviem sākotnēji it kā utopiskajiem plāniem. Esi atvērts sadarbībai un vēlāk šī sadarbība nesīs augļus. Ja kādā brīdī viedokļi nesakrīt, tad jābūt gatavam kompromisam – nevajag strīdēties un tēlot "patiesības ministriju". Sirdslietās noskaņojums domīgs: kāpēc kaut kas notiek vai tieši pretēji – nenotiek? Ja esi ar kādu kopā, tad no sirds izrunājies. Savukārt brīvajiem ļaudīm vēlams iziet sabiedrībā. Ļoti iespējams, ka satiksi cilvēku, ar kuru saprašanās veidosies no pus vārda.