Latvijā svinētājs ļoti nopietni apdedzis, uzliesmojot Ziemassvētku eglītei

LETA jau ziņoja, ka vecgada vakarā plkst.21.41 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma izsaukumu uz Dārza ielu Dobelē, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā bija aizdegusies Ziemassvētku eglīte, bet no tās - starpstāvu pārsegums. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots mediķiem.