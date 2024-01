VIDEO ⟩ Dziļš pārdzīvojums arī glābējiem. Kāpēc neizdevās glābt Praulienas pagastā traktorā iesprostotā vīrieša dzīvību

"Vienmēr katrs ugunsdzēsējs grib izglābt, redzēt to pateicību, to veiksmīgo iznākumu. Šis nebija tāds iznākums, un nākamajā rītā pārrunājot var redzēt, ka arī viņiem tas ir dziļš pārdzīvojums. Nav tā, ka pēc sejām varēja redzēt, ka tā ir tāda kārtējā darba diena... arī viņiem tas bijis tāds trieciens par to, ka neizdevās," atzīst Šmugais.