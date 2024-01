Paziņoti "Lielā Kristapa" balvas nominanti. Līderos daudzsēriju filma "Padomju džinsi"

Balvai kategorijā "Labākā īsmetrāžas spēlfilma" izvirzīta Anna Ansones filma "Can't Help Myself", Daniila Silova filma "Katastrofa", Ievas Norveles kinodarbs "Mirū iemīlas", Armanda Zača kinolente "Resistance is Futile", kā arī Uģa Oltes filma "Upurjērs".