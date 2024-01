NBA spīdeklis Adetokunbo atklāj, ka par konkrētu komandu domā pat pirms seksa

"Mēs tagad saprotam, ka ir komanda, kura mūs var uzveikt četras reizes. Tev par to ir jādomā. Tev par to jādomā, kad ej gulēt un pamosties, kad atgriezies treniņos. Arī Visu zvaigžņu spēles pārtraukumā par to ir jādomā. Ceru, ka tu par to domā, kad atpūties ar ģimeni. Par to jādomā arī tad, kad vakarā nododies neķītrībām," sacīja "Bucks" līderis.