Tūrisma nodoklis: valstis un pilsētas, kurās ceļotājiem jāmaksā par uzturēšanos

Horvātijā no personas tiek iekasēti aptuveni 7 eiro par nakti, taču cena var atšķirties atkarībā no naktsmītnes veida un sezonas, kurā valsts tiek apmeklēta. Bērniem no 12 līdz 18 gadu vecumam tiek piemērota 50% atlaide, taču līdz 12 gadu vecumam tā netiek piemērota.

Francijā tūrisma nodoklis (taxe de séjour) tiek pievienots viesnīcas rēķinam un ir atšķirīgs atkarībā no pilsētas un naktsmītnes veida. Cena līdz šim bija sākot no 20 centiem līdz aptuveni 4 eiro par personu par nakti, taču, tuvojoties 2024. gada Parīzes olimpiskajām spēlēm, no janvāra tūrisma nodoklis tiek palielināts trīs reizes, līdz ar to cena pieaugs sākot no 0,75 līdz 15 eiro par nakti.